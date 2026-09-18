Kocaeli\'de tırın bariyere çarpması otoyolun Ankara istikametini kapattı

Kocaeli'de tırın bariyere çarpması otoyolun Ankara istikametini kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde Alikahya mevkisinde tırın bariyerlere çarpması nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı ve bölgede araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otoyolun Ankara istikameti yeniden ulaşıma açıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tırın bariyere çarpması nedeniyle ulaşım aksadı.
Otoyolun Ankara istikametinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Alikahya mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Bölgede araç kuyruğu oluştu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Otoyolun Ankara istikameti, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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