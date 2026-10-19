Kocaeli'de toprak kaymasıyla kapanan Kandıra-İzmit yolunda kampüs güzergahı açıldı

Kocaeli'de toprak kaymasıyla kapanan Kandıra-İzmit yolunda kampüs güzergahı açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de sağanak nedeniyle Kandıra-İzmit kara yolunun 19. kilometresinde toprak kayması meydana gelince yol ulaşıma kapandı. Onarım süresince Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içinden geçen yol, Kandıra-İzmit istikametinde tek şerit açıldı; sürücülerin işaretlere uyması istendi.
Kocaeli'de sağanak nedeniyle toprak kayması meydana gelen Kandıra-İzmit kara yolunda, onarım çalışmaları süresince kullanılmak üzere alternatif güzergah açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kandıra-İzmit kara yolunun Kandıra yönündeki 19. kilometresinde 15 Ekim saat 02.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmesi sonucu yolun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.
Ortaya çıkan ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinden geçen mevcut yol, Kandıra-İzmit istikametinde tek şerit olarak ulaşıma açıldı.
Karayolları 14. Şube Şefliği tarafından kampüs içerisindeki yolda trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtilen açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları istendi.
Kaynak: AA
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