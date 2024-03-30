Kocaeli\'de Trafik Kazası Nedeniyle Ulaşımda Aksama

Uşak'ta Otomobilin Tırın Dorsesine Çarpması Sonucu Yaralananlar

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve kızı yaralandı. Yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.