Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli\'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 5 milyon 753 bin sahte bandrollü boş makaron, 143 bin 663 dolu makaron, 4 hava kompresörü, 90 bin sigara sarma kağıdı, 3 sigara sarma makinesi, 372 kilogram kıyılmış tütün ve 500 boş tütün paketi ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem yapıldı.

30.05.2024 00:21
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Kocaeli'de düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, yaklaşık 5 ay sürdürülen çalışmanın ardından 8 ev, 2 depo ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 5 milyon 753 bin sahte bandrollü boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 143 bin 663 dolu makaron, 4 hava kompresörü, 90 bin sigara sarma kağıdı, 3 sigara sarma makinesi, 372 kilogram kıyılmış tütün, birer kilogramlık 500 boş tütün paketi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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