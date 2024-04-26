Kocaeli'de Üniversiteli Gençler İlkokullarda Bilim Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Üniversiteli Gençler İlkokullarda Bilim Etkinlikleri Düzenliyor

Kocaeli\'de Üniversiteli Gençler İlkokullarda Bilim Etkinlikleri Düzenliyor

Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen bir proje ile üniversite öğrencileri ve akademisyenleri ilkokul öğrencileriyle buluşarak bilim sevgisini aşılamayı hedefliyor. Proje kapsamında çocuklara bilimsel konular eğlenceli bir şekilde anlatılıyor ve bilim okuryazarlığı artırılmaya çalışılıyor. Ayrıca, laboratuvar gereksinimi olmadan da bilimin uygulanabilirliği aktarılıyor. Proje yürütücüsü GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan, öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak amacıyla bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Etkinliklere katılan öğrenciler ise bilimle ilgili bilgi edinmenin keyifli olduğunu ve bilime olan meraklarının arttığını ifade ettiler.

26.04.2024 12:21
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Kocaeli'de üniversiteli gençler tarafından ilkokullarda düzenlenen etkinliklerle öğrencilere küçük yaşta bilim sevgisi aşılanıyor.

Üniversite sanayi işbirliği kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öncülüğünde kısa süre önce hayata geçirilen projeyle üniversitenin Biyoteknoloji Enstitüsü akademisyen ve öğrencileri, ilkokul öğrencileriyle buluşuyor.

Projeyle çocuklara bilimsel konular eğlenceli şekilde anlatılarak bilim okuryazarlığının artırılması amaçlanıyor.

GTÜ ekibi, projeyi yaygınlaştırarak bilim sevgisini ve bilimin uygulanabilirliğini laboratuvar gereksinimi olmadan da aktarabilecek altyapıyı oluşturmayı hedefliyor.

Sultan Ayhan İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelen ekip, çocuklara uygulamalı etkinlikle DNA hakkında bilgi verdi.

"Öğrencilerle bilimin farklı dallarında etkinlikler yapıyoruz"

Proje yürütücüsü GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan, AA muhabirine, birçok sivil toplum kuruluşu ve okulla çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerin bilime karşı olan ilgilerini ve bu anlamda yapabileceklerini arttırmak üzere buradayız. Gençler geleceğimiz. Onlarla bir arada olduğumuz için de mutluyuz." dedi.

Öğrencilerle bilimin farklı dallarında etkinlikler yaptıklarını, özellikle öğrencilerin DNA'nın hangi yapılarından oluştuğunu öğrenmelerini sağlamak istediklerini dile getiren Arısan, "Çeşitli türlere ait kartlarımız var. Bu kartlar içinde farklı türlerin örneğin kelebek, çiçek ya da insan gibi farklı türlerin DNA dizilerine ait örnekler var. Çeşitli boncuklarla öğrencilerin bu DNA dizisini bir araya getirmelerini istiyoruz. Böylelikle DNA'nın çok yapılı, çok kompleks bir yapı olduğunu ve en önemlisi her canlıda bulunduğu anlamalarını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Arısan, laboratuvarlarında da birçok öğrenciyi ağırladıklarını belirterek, bilim etkinlikleriyle çok sayıda öğrenciye ulaşmak istediklerini kaydetti.

Öğrencilerle bilim etkinlikleri yapmanın keyifli olduğunu ifade eden Arısan, şunları söyledi:

"Bize ulaşan tüm okullara destek olmaya çalışıyoruz. Birçok okul talep ettikleri takdirde yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerimiz gönüllü olarak burada yer buluyorlar. İlkokullar bilim öğretiminin en kolay ve merakın en yüksek olduğu yerlerden biri olduğu için çok önemli. Çocukların ilgisi, bu anlamda yeni bilgiye çok açık olduklarını da gösteriyor. Bir de okullarda çok güzel bir eğitim alıyorlar. Bunu uygulama örnekleriyle pekiştirmek, ileride yapacakları işlere, kariyerlere karar vermelerine mutlaka katkı sağlayacaktır."

"Bilime merakım arttı"

Etkinliğe katılan 4'üncü sınıf öğrencisi Nehir Ural, kendilerine aktarılan bilgileri uygulamalı olarak öğrendiklerini söyledi.

Ural, etkinlik sırasında hayaller kurduğunu belirterek, "Etkinliği yaparken bilim insanı olabileceğimi, bilime büyük katkıda bulunacak şeyler yapacağımı düşündüm." dedi.

Ayberk Er de etkinlikle DNA ile ilgili bilgi sahibi olduğunu, bundan çok keyif aldığını belirterek, bilime merakının arttığını kaydetti.

4'üncü sınıf öğrencisi Hatice Erva Aygan ise etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böyle etkinlikler daha çok olmalı. Çocuklar için hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir etkinlik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Üniversiteli Gençler İlkokullarda Bilim Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika

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