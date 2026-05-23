Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.7 Milyon Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.7 Milyon Hap Ele Geçirildi

Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.7 Milyon Hap Ele Geçirildi
23.05.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de bir TIR'da 1.7 milyon sentetik ecza hap ve 264 kg ham madde ele geçirildi, 9 kişi gözaltında.

KOCAELİ'de polis ekiplerince durdurulan bir TIR'da 1 milyon 700 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda, yaklaşık 3 milyon adet hap üretilebilecek 264 kilogram ham madde de bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında, 22 Mayıs 2026 günü saat 15.27 sıralarında Darıca ilçesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde şüpheli bir TIR durduruldu. Arama ve el koyma kararına istinaden TIR'da yapılan aramada; 50 koli içerisinde 1 milyon 700 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin sentetik ecza hap üretimi yaptığı değerlendirilen Darıca ve Gebze ilçelerindeki iş yeri ve eklentilerinde de arama gerçekleştirdi. Aramalarda, sentetik ecza üretiminde kullanıldığı belirlenen 19 makine ile yaklaşık 3 milyon adet sentetik ecza hap üretilebilecek miktarda, toplam 264 kilogram ham madde ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında H.I., Y.E.D., O.G., Y.O., Y.D., D.İ. ve A.Ç. ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 8'inin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

'SOKAKLARA DÜŞTÜĞÜNDE BİNLERCE GENCİMİZİ ZEHİRLEYEBİLECEK MİKTARDAYDI'

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaklaşık 2 haftadır yaptığı çalışma neticesinde bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Yapılan çalışmaların neticesinde 1 milyon 700 bin adet hap şeklinde getirilmiş sentetik ecza, yaklaşık 3 milyon tane de yapılabilecek kadar ham madde ele geçirildi. Bununla ilgili olarak şu anda 9 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın ve Gebze Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinasyonunda, Antep İstihbarat Müdürlüğü ve Kocaeli İstihbarat Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla başlayan operasyon bugün itibarıyla sonlandırmıştır. Bu kadar uyuşturucunun sokaklara düşmesine engel olan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Emeklerine teşekkür ediyoruz. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, Kocaeli halkının huzurunu, güvenliğini ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan bu uyuşturucu şebekeleriyle mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecek. Bugün yapılan operasyon çok önemli bir operasyon. Elde edilen uyuşturucunun miktarı, sokaklara düştüğünde binlerce gencimizi zehirleyebilecek miktardaydı. Bundan dolayı arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyor, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.7 Milyon Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat’ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat'ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
İzmir’de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza İzmir'de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza
Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı
Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti

19:42
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
19:30
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 20:05:26. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.7 Milyon Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.