Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 36 Gözaltı

KOCAELİ'de, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde yetiştirenlere yönelik operasyon düzenledi. 40 adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 36 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. 9-15 Mart 2026 tarihleri arasında Kocaeli genelinde 40 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İklimlendirme sistemi kullanılarak kapalı ortamlarda uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik baskınlarda 4 kilo 886 gram skunk, 973 gram esrar, 271 kök kenevir bitkisi, 84 gram bonzai, 75 gram metamfetamin, 40 adet sentetik ecza ve 1 kilo 309 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 239 fişek, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 11 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatı ile iklimlendirme sistemleri ve çeşitli ekipmanlar da bulundu.

36 GÖZALTI, 3 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında toplam 36 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 31 kişi ise serbest bırakıldı.