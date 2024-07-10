Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı, 1'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

10.07.2024 22:03
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce İzmit ve Dilovası ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adresleri ve üst aramalarında, 167 gram esrar, 22 gram kokain, 15 gram sentetik uyuşturucu, 80 uyuşturucu hap, tabanca, 7 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 885 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K, M.B, Y.E.Ö, N.Z. ve Ö.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, N.M. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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