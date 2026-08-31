Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı, bir hükümlü cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı, 1 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 384 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kokain, hassas terazi ve 20 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.P, B.C.A, U.G, A.K. ve B.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından arananlara yönelik çalışmada 5 şüpheli yakalandı.

Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 4 zanlı serbest bırakılırken, 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen B.A. cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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