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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 200 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 1435 uyuşturucu hap, 1 sentetik ecza ve 590 lira ele geçirildi. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Y.Y, M.A.G, H.K, M.G.T, T.Ö. ve Ş.P. adlı şüpheliler tutuklandı.

Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
10.01.2024 - 23:59,
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde 200 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 1435 uyuşturucu hap, 1 sentetik ecza, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 590 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Y, M.A.G, H.K, M.G.T, T.Ö. ve Ş.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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