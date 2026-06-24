Kocaeli\'de Yerli Güvenlik Teknolojileri Aktif

KOCAELİ'de polis ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve asayiş uygulamalarında ASELSAN tarafından geliştirilen yapay zeka destekli yerli güvenlik sistemlerinden yararlanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), plaka tanıma sistemleri, kriptolu telsizler ve yaka kameraları, güvenlik güçlerinin sahadaki çalışmalarına destek sağlıyor.

Türkiye'nin 81 ilinde emniyet ve jandarma birimleri tarafından kullanılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çözümleri kapsamında, Kocaeli'de de kamuya açık alanlarda görüntüleme sistemleri, sabit ve mobil plaka tanıma kameraları, kriptolu telsiz haberleşme sistemi ile yaka kameraları aktif olarak görev yapıyor. Şehir merkezleri, ana ulaşım güzergahları ve kritik tesislerde kullanılan sistemler sayesinde araç takibi, plaka tespiti ve olayların kayıt altına alınması mümkün oluyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Ali Çelik, kentin Avrupa ile Anadolu arasında köprü görevi gördüğünü, önemli otoyol ve demiryolu ağlarının yanı sıra limanları, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeleriyle stratejik bir konumda bulunduğunu belirtti. Kent güvenliğinin sağlanmasında yerli ve milli teknolojilerden en üst düzeyde yararlanıldığını ifade eden Çelik, "Kamuya açık alanlara yerleştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kapsamındaki yüksek çözünürlüklü kameralarla araç hareketliliğini analiz etmek amacıyla kullanılan plaka tanıma sistemleri ve denetimlerin belirli bölgelerde yoğunlaştırılmasına imkan sağlayan mobil plaka tanıma kameraları, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'müz tarafından aktif şekilde kullanılmaktadır" dedi.

'GİZLİLİK KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SAĞLANIYOR'

Sahadan elde edilen verilerin güvenliğinin önem taşıdığını vurgulayan Çelik, ASELSAN tarafından geliştirilen kriptolu emniyet telsiz haberleşme sisteminin de aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Bu sistemlerden elde edilen alarm ve görüntülerin sahadaki personele hızlı ve koordineli şekilde ulaştırılması kadar, bu bilgilerin güvenliği ve gizliliği de son derece önemlidir. Kriptolu telsiz sistemimizin yazılımı belirli aralıklarla güncellenerek haberleşmedeki gizlilik kesintisiz şekilde sağlanmaktadır" diye konuştu.

Yaka kameralarının da güvenlik çalışmalarına ciddi katkı sunduğunu belirten Çelik, "Muhtemel bir kriz anında bu kameralardan elde edilen görüntüler merkezlere aktarılabiliyor. Böylece sahadaki organizasyon ve koordinasyon daha doğru ve hızlı şekilde yürütülebiliyor" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ KABİLİYETLER KAZANILDI'

Yerli ve milli teknolojilerin emniyet teşkilatına önemli katkılar sunduğunu dile getiren Çelik, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve plaka tanıma altyapısı sayesinde araç hareketliliğinin etkin şekilde izlenmesi, şüpheli araçların tespiti, trafik güvenliğinin desteklenmesi, önleyici polislik faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve adli olayların aydınlatılmasında önemli kabiliyetler kazanılmıştır. Mobil güvenlik çözümleriyle de sahadaki ekiplerin anlık sorgulama ve gözlem yapabilme imkanı artırılmış, daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. Bugün gelinen noktada Kocaeli, yerli ve milli teknolojiyle desteklenen güvenlik altyapısı sayesinde akıllı şehir güvenliği vizyonuna katkı sunan öncü illerden biri olarak çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Öte yandan ASELSAN'ın Türkiye genelinde kullanılan yapay zeka destekli güvenlik çözümleri arasında CITYGUARD kent güvenlik sistemi ile ROADGUARD yol güvenlik sistemi yer alıyor. Bu altyapıda ODAKAN kameraları, KAYIN ağ video analiz ve kayıt sistemi, KAHİN video analiz sistemi ile GEKO araç tanıma sistemi bulunuyor. Sahada görev yapan personelin kullandığı yaka kameraları ise video kaydı, uzaktan canlı izleme, anlık konum takibi ve görüntü aktarımı gibi özellikleriyle güvenlik güçlerinin çalışmalarına destek veriyor.