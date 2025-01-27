Kocaeli'de Yoğun Sis Etkili

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Kocaeli'de sis etkili oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan ve bazı noktalarda etkisini artıran yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 60 metreye düştü.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Özelikle kentin yüksek kesimlerinde sis sebebiyle göz gözü görmedi. Trafikte sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledi. Görüş mesafesinin yer yer 60, bazı noktalarda ise 100 metreye kadar düştüğü mevkilerde araç trafiği yavaşladı. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.