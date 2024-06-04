Kocaeli'deki Ormanya Parkı'nda Halkalanan Bülbül, 9 Ay Sonra Döndü - Son Dakika
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Kocaeli'deki Ormanya Parkı'nda Halkalanan Bülbül, 9 Ay Sonra Döndü

Kocaeli\'deki Ormanya Parkı\'nda Halkalanan Bülbül, 9 Ay Sonra Döndü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda halkalanan bir bülbül, 9 ay sonra tekrar ağlara yakalandı. Sahra Altı Afrika ülkelerinden 7 bin 500 kilometrelik bir yolculuktan sonra üremek için geri dönen bülbül, parktaki halkalama istasyonunda kayıt altına alındı. Bu sayede göç rotası ve davranışları hakkında bilgiler elde edildi.

04.06.2024 11:34
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da halkalanan bülbül, göç ettiği Afrika ülkelerinden 9 ay sonra döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda göçmen kuş türlerinin göç rotaları, davranışları, kışlama alanları, göç zamanı ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla kurulan kuş halkalama istasyonunda çalışmalar devam ediyor.

İstasyonda 28 Ağustos 2023'te halkalanan bir bülbül (Luscinia megarhynchos), 9 ay sonra tekrar ağlara yakalandı.

Sadece 22,5 gram ağırlığında olmasına rağmen her yıl Afrika ülkelerinde kışlayan bülbül, Sahra Altı Afrika ülkelerinden 7 bin 500 kilometre kanat çırparak üremek için tekrar Ormanya'ya döndü.

Parkın farklı bölümlerine kurulan 27 halkalama noktası veteriner hekim, biyolog ve lisanslı kuş halkalamacılarla düzenli olarak kontrol ediliyor.

Türlere göre belirlenen özel halkalarla kayıt altına alınan türler, dünyanın diğer bölgelerindeki halkalama istasyonuna yolları düştüğünde halka numarasına bakılarak, hangi tarihte hangi istasyonda halkalandığı, bilgileri ve göç rotası belirlenmiş oluyor.

Kaynak: AA

Kartepe, Kocaeli, Afrika, Sahra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki Ormanya Parkı'nda Halkalanan Bülbül, 9 Ay Sonra Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'deki Ormanya Parkı'nda Halkalanan Bülbül, 9 Ay Sonra Döndü - Son Dakika
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