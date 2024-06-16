Kocaeli'den Ankara'ya Bisiklet Turu: Çölyak Farkındalığı

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Kocaeli'de 16 bisikletli, çölyak hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak için Ankara'ya gidecek.

Kocaeli Çölyak ve Pku Yaşam Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Spor Kulübü (KOBİDOS) işbirliğiyle düzenlenen "4. Glutensiz Yaşam Turu", 24-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi tarafından desteklenen projede, gönüllü 16 bisikletli farkındalık yaratmak için Kocaeli-Bilecik-Eskişehir-Ankara rotasında pedal basarak, rota üzerindeki çölyak dernekleriyle etkinlikler yapacak.

Çölyak ve Pku rahatsızlığı olan 0-18 yaş aralığındaki çocuklara, içinde glutensiz ürünlerin bulunduğu 400 koli dağıtılacak.

Etkinlik, 28 Haziran Cuma günü Anıtkabir ziyaretiyle sona erecek.