Kocaeli Dilovası'ndaki yangında ölenlerin aileleri davanın 4. duruşması öncesi adalet istedi - Son Dakika
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Kocaeli Dilovası'ndaki yangında ölenlerin aileleri davanın 4. duruşması öncesi adalet istedi

Kocaeli Dilovası\'ndaki yangında ölenlerin aileleri davanın 4. duruşması öncesi adalet istedi
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangını davasının 4. duruşması öncesi aileler ve avukatlar açıklama yaptı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirterek sorumluların hesap vermesini istedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangını davası öncesi olayda yaşamını yitirenlerin aileleri ve avukatları açıklama yaptı.

Aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 5'i tutuklu, 1'i firari 16 sanığın yargılandığı, 7 kamu görevlisinin dosyasının da birleştirildiği davanın 4. duruşması görülüyor.

Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki duruşma öncesi açıklama yapan avukat Saruhan Efe Kadayıfçı, kamu görevlilerinin dosyaya dahil olduğu bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirterek, avukatlar, sendikalar ve aileler olarak hem hayatını kaybedenler için hem de benzer olayların bir daha yaşanmaması amacıyla duruşmayı takip edeceklerini söyledi.

Yangında hayatını kaybeden Nisa Taşdemir'in annesi Hatun Taşdemir de çocuklarının gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için yaşamını yitirdiğini belirterek, "Çocuklarımız ölümü hak etmediler. Niye öldü çocuklarımız? Bizim ana şefkatimizi elimizden aldılar." dedi.

Hayatını kaybeden Cansu Esatoğlu'nun babası İbrahim Esatoğlu, adalet istediklerini ifade ederek, çocuklarının can güvenliğinin sağlanamadığını ancak sanıkların, can güvenliği gerekçesiyle Kandıra Cezaevi'nde yargılandığını söyledi.

Avukat Mürsel Ünder, davada, yapı kontrol müdürlüğü, zabıta ve belediye yönetiminden sanıkların bulunduğunu, "katliamdan" sorumlu olan herkesin en alt düzeyden en üst düzeye kadar hesap vermesi için mücadele edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Dilovası'ndaki yangında ölenlerin aileleri davanın 4. duruşması öncesi adalet istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Dilovası'ndaki yangında ölenlerin aileleri davanın 4. duruşması öncesi adalet istedi - Son Dakika
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