Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 17 kamyon dolusu çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 17 kamyon dolusu çöp çıkarıldı

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde bir evden 17 kamyon dolusu çöp çıkarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir evden kötü kokular gelmesi üzerine yapılan bildirim sonucunda Gebze Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, evden 17 kamyon dolusu çöp çıkararak temizlik çalışması yaptı. Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.

11.05.2024 12:07
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 17 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Adem Yavuz Mahallesi'ndeki müstakil bir evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna bildirdi.

Kuruldan evin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Temizlik çalışması başlatan ekipler, evden 17 kamyon çöp çıkardı.

Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 17 kamyon dolusu çöp çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 17 kamyon dolusu çöp çıkarıldı - Son Dakika
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