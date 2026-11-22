Kocaeli Gebze'de genç kız, babasını bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Gebze'de 18 Kasım'da otomobilde tartıştığı 41 yaşındaki babasını boynundan bıçakla yaraladığı iddia edilen genç kız, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Hayati tehlikesi bulunan baba Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, babasını otomobilde bıçakla yaraladığı iddia edilen genç kız tutuklandı.
Mollafenari Mahallesi'nde 18 Kasım'da O.Ş. (41), otomobilde bulunduğu sırada yaşanan tartışmada boynundan bıçakla yaralandı.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili B.Ş. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
B.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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