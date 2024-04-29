Kocaeli Gebze\'de İstinat Duvarından Düşen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde istinat duvarından düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi 1493/2 Sokak'ta seyreden Enes Talha T'nin kullandığı 41 AHP 408 plakalı otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından çalılık alana düştü.
Kazada sürücü ile İbrahim G, Bayram G, Emir A. ve Yunus Emre S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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