Kocaeli Gölcük'te silahlı kavgada ölen kişinin MHP'li meclis üyesi olduğu öğrenildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Hisareyn Merkez Mahallesi Kınalı Sokak'ta Murat Saral ile A.İ.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U, tabancayla ateş açarak Saral'ı yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saral, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayda hayatını kaybeden Saral'ın Gölcük Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.