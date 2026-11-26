Kocaeli Gölcük'te yüzlerce sığırcık, senkronize uçuşuyla gökyüzünde şölen sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde beliren sığırcık sürüsü, Denizevler Mahallesi semalarında senkronize uçuşla gökyüzünde şölen sundu. Çevredekiler bu anları ilgiyle izledi ve sürünün düzenini bozmadan alçalıp yükselmesini cep telefonlarıyla görüntüledi.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde gökyüzünde beliren yüzlerce sığırcık kuşu, sergiledikleri senkronize uçuşla görsel şölen yaşattı.
Gölcük ilçesi Denizevler Mahallesi Ali Uçar Caddesi semalarında sabah saatlerinde yüzlerce sığırcık kuşu, toplu halde uçarak gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, kuşların dakikalarca süren senkronize uçuşunu ilgiyle izledi. Sürünün hiç bozulmayan düzen içinde alçalıp yükseldiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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