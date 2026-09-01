Kocaeli İzmit'te Anadolu Otoyolu'nda 1850 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Kocaeli İzmit'te Anadolu Otoyolu'nda 1850 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli İzmit\'te Anadolu Otoyolu\'nda 1850 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltında
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Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti İzmit kesiminde durdurulan bir araçta 1850 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada bulunan kaçak sigaralarla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli'de durdurulan bir araçta 1850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti İzmit kesiminde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1850 paket kaçak sigara bulundu, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli İzmit'te Anadolu Otoyolu'nda 1850 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli İzmit'te Anadolu Otoyolu'nda 1850 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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