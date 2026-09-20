Kocaeli İzmit\'te motosiklet sürücüsü rahatsızlanıp kaza yaptı, kurtarılamadı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken rahatsızlanıp kaza yapan Bulut Bilgin (34), hayatını kaybetti. Bilgin'in kalp krizi, geçirdiği belirtildi.

Kaza, gece saatlerinde, Sefa Sirmen Bulvarı'nda meydana geldi. 41 BFK 150 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Bulut Bilgin, aniden rahatsızlanıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletiyle yola devrilen ve Bilgin, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilgin, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bilgin'in, motosiklet kullanırken kalp krizi geçirdiği, kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.