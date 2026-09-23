Kocaeli İzmit\'te Şirin davasında savcı 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde buluşma bahanesiyle çağrıldığı yerde bıçaklanan Ümitcan Şirin'in (21) ölümüyle ilgili davada savcı, Mustafa Oğuzcan (21), Gamzenur Bayar (18) ve S.E.A.'nın (19) 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Olay, 26 Temmuz 2025'te Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Ümitcan Şirin, çıkan kavgada aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şirin, kurtarılamadı. Şirin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Sakarya'nın Geyve ilçesinde toprağa verildi. Olayın ardından Mustafa Oğuzcan ve Gamzenur Bayar tutuklandı. S.E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ümitcan Şirin'in buluşma bahanesiyle tuzağa düşürüldüğü kanaatine varıldığı belirtildi. Davanın ilk duruşmasında ev hapsi uygulanarak tahliye edilen Gamzenur Bayar, karara yapılan itirazın ardından bir hafta sonra yeniden tutuklandı.

Kocaeli 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına Şirin'in ailesi ve yakınları, sanıklar, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Tutuklu sanık Gamzenur Bayar ise SEGBİS bağlantısında yaşanan sorun nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Mustafa Oğuzcan, Gamzenur Bayar ve S.E.A.'nın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Mustafa Oğuzcan'ın 6136 sayılı kanun kapsamında bıçak taşımak suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.