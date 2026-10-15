Kocaeli Kandıra\'da aynı noktada ikinci heyelan 4 hafriyat kamyonunu hasara uğrattı

KANDIRA YOLUNDA HEYELAN

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aşırı yağışların ardından D-605 Karayolu'nun Akçakese mevkisinde heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma yaptığı sırada aynı noktada ikinci kez heyelan meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak yığını nedeniyle 4 hafriyat kamyonu hasar gördü.

Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli),