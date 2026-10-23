Kocaeli Kandıra'da boya yapan işçi dirseği trafoya değince akıma kapılıp yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fabrikada boya yapan işçi, dirseği trafoya değince elektrik akımına kapılarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin bulunduğu yerden çıkardığı işçi ambulansla hastaneye götürüldü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Akdurak Mahallesi'ndeki bir fabrikada boya yapan S.T. (43), dirseğinin trafoya değmesi üzerine elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alınan işçi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
S.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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