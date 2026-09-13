Kocaeli Kandıra'da denize girişler bugün 15.00'ten itibaren yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın tüm sahillerde denize girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, bu sebeple ilçedeki tüm sahillerde bugün 15.00 itibarıyla, yarın da tüm gün denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.