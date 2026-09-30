Kocaeli Kandıra'da yapımı süren binanın 3'üncü katından düşen işçi kurtarılamadı

Kocaeli Kandıra'da yapımı süren binanın 3'üncü katından düşen işçi kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yapımı devam eden bir binanın 3'üncü katından düşen işçi, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Aydınlık Mahallesi'nde yapımı devam eden binanın 3'üncü katında çalışan İlyas K. (45) bilinmeyen nedenle düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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