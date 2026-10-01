Kocaeli Karamürsel\'de 3 kg 500 gr kubar esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı

Kocaeli Karamürsel'de 3 kg 500 gr kubar esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 500 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Karamürsel'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 500 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?