Kocaeli Karamürsel'de 3 kg 500 gr kubar esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli Karamürsel'de 3 kg 500 gr kubar esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı

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Kocaeli Karamürsel\'de 3 kg 500 gr kubar esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 500 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Karamürsel'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 500 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
KaramürselGüvenlik3. SayfaKenevirKocaeliGüncelSon Dakika

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