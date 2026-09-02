Kocaeli Karamürsel\'de 4 katlı binanın bahçesindeki atık yangınını itfaiye söndürdü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yapımı devam eden binanın bahçesindeki inşaat atıklarında çıkan yangın söndürüldü.

Kayacık Mahallesi Ankara Evleri mevkisinde, yapımı devam eden 4 katlı binanın bahçesinde bulunan inşaat atıkları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangın, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü.