Kocaeli Karamürsel'de denizanası yoğunluğu oluştu, Balık Adası çevresi kaplandı
Kocaeli'nin Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Karamürsel ilçesinde denizanası yoğunluğu oluştu. 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Karamürsel Balık Adası mevkisinde görülen denizanaları, Ada'nın etrafındaki bazı bölümleri kapladı.
Kocaeli'nin Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Karamürsel ilçesinde denizanası yoğunluğu oluştu.
4 Temmuz Mahallesi'ndeki Karamürsel Balık Adası mevkisinde denizanaları görüldü.
Ada'nın etrafındaki bazı bölümler küçük denizanalarıyla kaplandı.
Kaynak: AA
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