Kocaeli Karamürsel'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde D-130 kara yolunda refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
D-130 kara yolu Yalova istikameti Kayacık Mahallesi Kırahmetoğlu mevkisinde M.T.G. (32) idaresindeki motosiklet refüje çarptı.
Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan M.T.G, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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