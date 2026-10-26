Kocaeli Kartepe\'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü ağır yaralandı

Kocaeli Kartepe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kazanın çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin, polis ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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