Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki 10 Kasım programında Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı - Son Dakika
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Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki 10 Kasım programında Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı

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Kocaeli Kongre Merkezi\'ndeki 10 Kasım programında Atatürk\'ün sevdiği şarkılar çalındı
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Kocaeli Kongre Merkezi'nde 10 Kasım Özel Programı düzenlendi; Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümündeki programda sevdiği şarkılar seslendirildi. Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası'nın sahne aldığı etkinlikte eserlerin hikayeleri anlatıldı ve kısa filmler izlendi.

Ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar, Kocaeli'de seslendirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "10 Kasım Özel Programı", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Müzik, tiyatro ve görsel sanatları bir araya getiren programda, Şef Engin Şen yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası sahne aldı.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve tiyatro sanatçısı Funda İlhan, seslendirilen eserlerin hikayelerini ve Atatürk için taşıdığı anlamları izleyicilere anlattı.

Sanatçı Yaprak Sayar'ın solist olarak yer aldığı gecede "Çalın Davulları", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Ah Bir Ataş Ver", "Fikrimin İnce Gülü", "Yemen Türküsü", "Yanık Ömer" ve "Manastır Türküsü"nün de aralarında bulunduğu eserler seslendirildi.

Her eser için hazırlanan kısa filmler de barkovizyondan izleyiciye sunuldu. Programın finalinde "Hoş Gelişler Ola" seslendirilirken barkovizyonda Atatürk'ün pelerinli silueti gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş, Atatürk'ü anmanın ve Cumhuriyet'e sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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