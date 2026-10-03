Mizan Operasyonu: 155 firmanın sahte belgeyle vergi iadesi aldığı belirlendi, 31 tutuklama - Son Dakika
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Mizan Operasyonu: 155 firmanın sahte belgeyle vergi iadesi aldığı belirlendi, 31 tutuklama

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Mizan Operasyonu: 155 firmanın sahte belgeyle vergi iadesi aldığı belirlendi, 31 tutuklama
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Vergi Denetim Kurulu ile Gebze KOM ekiplerinin ortak çalışmasıyla 20 ilde eş zamanlı yürütülen Mizan Operasyonu'nda 52 kişi gözaltına alındı. Sahte belgeyle usulsüzlük yapan 155 firmanın bu yolla haksız vergi iadesi aldığı belirlenirken şüphelilerin toplam işlem hacminin 31 milyar 300 milyon lirayı aştığı ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 31'i tutuklandı, malvarlıklarına el konuldu.

Kocaeli merkezli 20 ilde sahte belge düzenleyerek usulsüzlük yaptıkları ve haksız vergi iadesiyle 31 milyarlık haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 155 firmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 31'i tutuklandı.

155 FİRMA HAKSIZ VERGİ İADESİ ALDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın koordinasyonunda 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Vergi usul kanununa muhalefet' soruşturması kapsamında sahte belge düzenleyerek 155 firmanın usulsüzlük yaptığı ve bu yöntemle haksız vergi iadesi aldıkları tespit edildi.

Kocaeli merkezli 20 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı 'Mizan Operasyonu'nda 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlerin toplam hacminin ise 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 lira 34 kuruş olduğu ortaya çıktı.

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait malvarlığı değerleri hakkında da 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen işlemler doğrultusunda el koyma tedbiri uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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