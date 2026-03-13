Kocaeli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Gözaltı

KOCAELİ merkezli 7 ilde sahte ilanlar üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlar ile açık hatlar üzerinden telefonla görüşmeler yapılarak birçok kişinin dolandırıldığı tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin hesaplarında 105 milyon 861 bin 637 TL para giriş-çıkışı olduğu belirlendi. Kocaeli merkezli İstanbul, Sakarya, Düzce, Kütahya, İzmir ve Bursa'da 10 Mart'ta polis, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütü lideri ve hakkında 81 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan H.İ.A.'nın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 29 telefon, 32 sim kart, 2 tablet, 2 harddisk, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ve 53 fişek ele geçirildi.

AZERBAYCAN YALANI İLE DOLANDIRICILIK

Öte yandan şüphelilerin, kendilerini Azerbaycan uyruklu bir şirketin yetkilileri gibi tanıtarak Türkiye genelindeki firmalarla iş yapma vaadiyle dolandırdıkları öğrenildi. Soruşturma kapsamında 28 müştekinin şikayetçi olduğu bildirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

