Kocaeli'nin Yeşil ve Dijital Dönüşüm Potansiyeli Vurgulandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Yeşil Gelecek ve Dijital Dönüşüm İçin Yerel Fırsatlar Konferansı”nda konuşan Başkan Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin sanayi gücü ve çevresel sorumluluklarına dikkat çekti. İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği, ileri biyolojik arıtma tesisleri ve güneş enerjisi santralleri gibi projeleri örnek gösteren Büyükakın, su yönetiminde gri su kullanımıyla endüstriyel su tüketiminde tasarruf sağladıklarını söyledi. Bilişim Vadisi’nin varlığına da işaret eden Büyükakın, Kocaeli’nin yeşil ve dijital dönüşüm için bir laboratuvar konumunda olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye’nin AB’nin yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm politikalarında aktif ortak olduğunu belirterek, çalışmaların Kocaeli’den başladığını vurguladı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Aivo Orav, Türkiye’nin AB için stratejik ortak olduğunu ve sanayi, otomotiv, enerji alanlarında güçlü entegrasyon bulunduğunu söyledi. Vali İlhami Aktaş, Kocaeli’nin sadece sanayi şehri olmadığını, Ayhan Zeytinoğlu ise Kocaeli’nin Türkiye sanayi üretimindeki payına dikkat çekti.