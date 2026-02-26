Kocaeli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, Kuzuyayla Tabiat Parkı beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kartepe'nin eteklerinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı, yağışla beyaza büründü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 630 personel ve 235 araçla yürütülen çalışmalarda özellikle 200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde, ana arterler ve bağlantı yollarında kar küreme, yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.