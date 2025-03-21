Kocaeli Üniversitesi Öğrencileri İmamoğlu'na Destek İçin Sokağa İndi

(KOCAELİ) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 3. gününde, Türkiye'nin dört bir yanında halk sokağa indi. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri de gözaltı kararını sokaklarda slogan atarak protesto etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 3. gününde, Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlar demokratik tepkilerini dile getirmek için sokağa çıktı. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri de Cumhuriyet Caddesi yürüyüş yolunda gözaltı kararına "Faşizme karşı omuz omuza." sloganları atarak tepki gösterdi. Bir grup öğrenci polis barikatı önünde oturma eylemi yaparak "Hukuksuzluğa, şiddete, baskılara karşı haklı mücadelemiz sürüyor!" yazılı pankart açtı. Polis dağılmayan öğrencilere biber gazı sıktı. Polisleri engellemeye çalışan bazı CHP'li belediye meclis üyeleri ve öğrenciler gözaltına alındı.