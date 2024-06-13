Kocaeli Valiliği, Gebze'deki bir okulun mezuniyet töreninde yaşanan olayla ilgili müfettiş görevlendirdi - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği, Gebze'deki bir okulun mezuniyet töreninde yaşanan olayla ilgili müfettiş görevlendirdi

Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesindeki bir okulun mezuniyet töreninde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini duyurdu. Valilik, konunun tüm yönleriyle incelendiğini belirtirken, Vali Seddar Yavuz da mezun olan gençleri tebrik ederek, iki eğitim müfettişinin inceleme ve soruşturma için görevlendirildiğini paylaştı.

13.06.2024 12:07
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Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesinde bir okulun mezuniyet töreninde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Valiliğimizce 2 eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Konu tüm yönleriyle incelenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından "Öncelikle mezun olan gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Valiliğimizce iki eğitim müfettişi inceleme ve soruşturma için görevlendirilmiştir." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Valiliği, Gebze'deki bir okulun mezuniyet töreninde yaşanan olayla ilgili müfettiş görevlendirdi - Son Dakika

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