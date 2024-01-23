 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli Valiliği 'Gönülden Gönüle' Projesiyle Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli Valiliği 'Gönülden Gönüle' Projesiyle Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz ve Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kuruyor. Ziyaretlerde ailelerin ihtiyaç ve talepleri dinlenirken, çocuklara da hediyeler veriliyor.

Kocaeli Valiliği \'Gönülden Gönüle\' Projesiyle Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor
23.01.2024 - 09:12,
Abone Ol

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

Selda Yavuz, Gebze ilçesinde 3'ü yaşlı, 9'u ihtiyaç sahibi 12 aileyi, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy da Gölcük ilçesinde, gazi ile engelli ve ihtiyaç sahibi 9 aileyi ziyaret etti.

Ailelerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinleyen Selda Yavuz ile Vali Yardımcısı Aksoy, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin giderilmesi noktasında, gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, Vali Yavuz'un selamlarını iletti.

Gazi ziyaretinde konuşan Vali Yardımcısı Aksoy, sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulunarak, "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayesinde, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz." dedi.

Ziyaretler sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden Selda Yavuz ile Aksoy, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ertuğ Şevket Aksoy, Selda Yavuz, Kocaeli, Engelliler, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Valiliği 'Gönülden Gönüle' Projesiyle Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika


23:01
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi

Son Dakika
23:01 TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:14:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli Valiliği 'Gönülden Gönüle' Projesiyle Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement