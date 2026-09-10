Kocaeli Valiliği YKS ve LGS başarılı 115 öğrenciyi ödüllendirdi
Kocaeli Valiliği, YKS'de ilk 1000'e giren ve LGS'de 500 tam puan alan öğrenciler için Akçakoca Toplantı Salonu'nda ödül töreni düzenledi. Vali İlhami Aktaş, 15'i LGS'de tam puan alan, 100'ü YKS'de ilk 1000'e giren toplam 115 öğrenciye ödüllerini verdi.
Kocaeli Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 1000'e giren ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan öğrenciler için ödül töreni düzenledi.
Valiliğin Akçakoca Toplantı Salonu'ndaki törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene, Vali İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Olgun Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ile veliler katıldı.
Vali Aktaş, törende yaptığı konuşmada, öğrencileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, öğretmenler ve velilere emekleri için teşekkür etti.
Öğrencilerin başarılarının devamını dileyen Aktaş, elde edilen derecelerin hayırlı olmasını temenni etti.
Konuşmanın ardından LGS'de 500 tam puan alan 15 ile YKS'de ilk 1000'e giren 100 öğrenci, sahneye davet edildi.
Aktaş, öğrencileri tebrik ederek ödüllerini verdi.
Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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