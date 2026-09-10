Kocaeli Valiliği YKS ve LGS başarılı 115 öğrenciyi ödüllendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli Valiliği YKS ve LGS başarılı 115 öğrenciyi ödüllendirdi

Kocaeli Valiliği YKS ve LGS başarılı 115 öğrenciyi ödüllendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valiliği, YKS'de ilk 1000'e giren ve LGS'de 500 tam puan alan öğrenciler için Akçakoca Toplantı Salonu'nda ödül töreni düzenledi. Vali İlhami Aktaş, 15'i LGS'de tam puan alan, 100'ü YKS'de ilk 1000'e giren toplam 115 öğrenciye ödüllerini verdi.

Kocaeli Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 1000'e giren ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan öğrenciler için ödül töreni düzenledi.

Valiliğin Akçakoca Toplantı Salonu'ndaki törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Olgun Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ile veliler katıldı.

Vali Aktaş, törende yaptığı konuşmada, öğrencileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, öğretmenler ve velilere emekleri için teşekkür etti.

Öğrencilerin başarılarının devamını dileyen Aktaş, elde edilen derecelerin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmanın ardından LGS'de 500 tam puan alan 15 ile YKS'de ilk 1000'e giren 100 öğrenci, sahneye davet edildi.

Aktaş, öğrencileri tebrik ederek ödüllerini verdi.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Kocaeli Valiliği, İlhami Aktaş, Güncel, LGS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Valiliği YKS ve LGS başarılı 115 öğrenciyi ödüllendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadelede “öncülük“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadelede "öncülük" mesajı
Rusya’dan korkutan çatışma açıklaması ’Hazırız’ diye duyurdular Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! 'Hazırız' diye duyurdular
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı Beklenen açıklama geldi Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

13:56
İsmail Kartal’dan Roma’ya özel plan Taktik sil baştan
İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan
13:32
Alex de Souza’dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
12:53
Filenin Sultanları’nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
12:34
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 14:02:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Kocaeli Valiliği YKS ve LGS başarılı 115 öğrenciyi ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement