Kocaeli Valisi Aktaş'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Aktaş'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.11.2024 15:17
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarak en değerli mirası bıraktığını, milletin bağımsız yaşamasını her şeyin üstünde tutarak büyük mücadele başlattığını belirtti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, özlem, saygı, sevgi ve minnetle andıklarını bildiren Vali Aktaş, Atatürk'ün tarih boyunca yetişen büyük önderlerden biri olduğunu vurguladı.

Vali Aktaş, mesajında şunları kaydetti:

"O, bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü, barışçıl olması ve demokrat kimliğiyle dünyada hayranlık uyandırmış ve dünya durdukça unutulmayacak kişiler arasında da yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle aydınlattığı yolda kararlılıkla yürüyen aziz Türk Milleti, yüksek bir ruh ve şuurla sahip çıktığı Cumhuriyet'i, daha iyi bir geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olacaktır. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyerek gösterdiği yolda, 101. yılını kutladığımız Cumhuriyet'i değişen dünya koşulları içinde daha güçlü hale getirmek, tüm zorlukları birlik ve beraberlik içinde aşmak millet olarak en önemli vazifemiz olacaktır. Bu düşüncelerle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımızı korumak uğruna canını fedakarca ortaya koyarak, şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA

İlhami Aktaş, 10 Kasım, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Aktaş'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika

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