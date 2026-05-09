Kocaeli Valisi Aktaş'tan Anneler Günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli Valisi Aktaş'tan Anneler Günü mesajı

09.05.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, annelerin, yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen, karşılıksız sevginin, merhametin, hoşgörünün ve mutluluğun kaynağı olduğunu belirtti.

Annelerin en değerli varlık olduğunu kaydeden Aktaş, "Özverili tutumları ve yaşama kattıkları tüm güzelliklerle çocuklarımızın ilk öğretmeni ve hayatlarındaki en kıymetli rehberleridir. Annelerimizin sevgi, şefkat ve merhamet dolu yürekleri, hayatımız boyunca bizlere yol gösterici olmuştur." ifadelerini kullandı.

Aktaş, annelerin huzurlu ve mutlu toplumun tesis edilmesinde önemli rol oynadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Annelerimize saygıda kusur etmemek, onlara her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek öncelikli görevimizdir. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Onlara mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, ellerinden sevgi ve saygıyla öpüyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Aktaş'tan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

16:59
13 yaşındaki kız çocuğuna ’cinsel istismar’ soruşturmasında 33 tutuklama
13 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar' soruşturmasında 33 tutuklama
16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:34
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 17:23:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Valisi Aktaş'tan Anneler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.