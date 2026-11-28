Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Bolu'dan gezi dönüşü mahsur kalan ve arama kurtarma ekiplerince kurtarılarak Kocaeli'ye getirilen çocukları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan'ın da yer aldığı ziyarette Aktaş çifti, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğuyla sohbet etti.

Öğrencilerin sağlık durumları ve yaşanan süreç hakkında kurum yetkililerinden bilgi alan Vali Aktaş ve eşi, çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla dün Bolu'daki Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik yapılan gezinin dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatılmış, aracın Yığılca'da bataklığa saplandığı tespit edilmiş, sağlık durumları iyi olan çocuklar ve görevliler kurtarılmıştı.