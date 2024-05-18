Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nı Kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yavuz, mesajında, birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İstiklal Savaşı'nın ruhunun bugün de devleti ileriye taşıdığını vurgulayan Yavuz, Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesini kutladı.

18.05.2024 13:26
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İstiklal Savaşını zafere taşıyan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun, bugün de devleti muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılmasında ilham ve güç verdiğine işaret eden Yavuz, aziz Türk milletinin istiklalin ve istikbalin peşinden koştuğu ve milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919 tarihini, aynı şuurla ve inançla kutladığını ifade etti.

Yavuz, büyük bir imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğunun dağılmasının ardından onun küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, 105 yıl önce başlattığı bu mücadeleyi bitirdiğini, yeniden diriliş ve kıyama kalktığını vurguladı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu büyük bayramı gençlere armağan ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve aziz Türk milletini ayakta tutan tüm değerlerin korunması, kollanması ve savunulması görevini verdiğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik ruhu içinde gelecekte daha huzurlu, daha gelişmiş, daha müreffeh bir ortama kavuşmak için bizlere ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlerimize büyük görevler düşmektedir. İnanıyorum ki sizler, tarihimizden aldığınız ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla her alanda daha güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle eşsiz komutan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Başta sevgili gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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