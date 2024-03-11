Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, \'Gönülden Gönüle\' projesi kapsamında 12 aileyi ziyaret etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Çayırova ilçesinde 12 aileyi ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.
Vali Yavuz, ramazan arifesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle Çayırova ilçesinde Yeni, Çayırova, Atatürk ve Özgürlük mahallelerinde 12 aileyi ziyaret etti.
Şehit Ahmet Gökkaya'nın ailesinin ve gazi Çağlar Uluğ'un da misafiri olan Vali Yavuz, ziyaretlerde mahalle sakinleri ve esnafın ramazanını tebrik etti.
Kocaeli'de 2020 yılında başlatılan proje kapsamında, şu ana kadar 18 bin 301 aile ziyaret edildi.
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