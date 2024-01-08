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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, dezavantajlı ailelerle bir araya geldi - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, dezavantajlı ailelerle bir araya geldi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince ilçesinde engelli, yaşlı, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelerek onların sıkıntı ve taleplerini dinledi. Vali Yavuz, ailelere eğitim ve sağlık desteği sağladı ve çocuklara hediyeler verdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, dezavantajlı ailelerle bir araya geldi
08.01.2024 - 08:39,
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince ilçesinde engelli, yaşlı, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi.

Eşi Selda Yavuz ile toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Derince'de 3 engelli, 9 yaşlı, hasta ve yatalak ile bir dar gelirli olmak üzere 13 aileyi evlerinde ziyaret eden Vali Yavuz, onlarla sohbet etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerin sıkıntı ve taleplerini dinleyen Yavuz, yapılması gerekenler noktasında talimatlar verdi.

Bu kapsamda ailesinin maddi durumu iyi olmayan 2 çocuğa eğitim, sağlık sorunu yaşayan 2 kişiye tedavi desteği verilmesi sağlandı.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Yavuz, ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: AA
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