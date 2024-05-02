Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dünya Basın Özgürlüğü Günü\'nü kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla basının önemine vurgu yaparak, basın mensuplarının özgürce çalışabilmesini temenni etti. Yavuz, basının demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve toplumu aydınlatma görevini yerine getirdiğini belirtti. Ayrıca, basın kuruluşlarının zor şartlarda bile görevlerini yerine getirmek için gösterdikleri çabayı takdirle karşıladığını ifade etti.

02.05.2024 14:06
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, basının, birey ve toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda haber alma, araştırma, bilgilendirme, aydınlatma ve insan hakları ile temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine katkıda bulunma işleviyle görevini sürdürdüğünü belirtti.

Basının, tarafsız ve objektif bir bilgi akışı sağlayarak, toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi icra ettiğine işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Basın, demokrasinin ayrılmaz bir parçası olarak önemli bir kamu hizmeti görevini yerine getirmekte, kitlelerin kamu yaşamına etkin katılımının önemli bir aracı olma niteliğini taşımasının yanı sıra farklı görüşlerin sesini duyurmasına da imkan sunmaktadır. Bu önemli görevi yerine getiren basın mensuplarının çalışmalarını özgürce yapabilmesinde hukuka, mesleki ahlak ve ilkelerine uygun olarak tarafsız bir biçimde kullanılmasını temenni ettiğim basın özgürlüğünün büyük önemi vardır."

Yavuz, çağın en dinamik sektörlerinden biri olan basın kuruluşlarının, özellikle yerel basın ve çalışanlarının, zor şartlarda bile görevlerini yerine getirebilmek için gösterdikleri çabayı takdirle karşıladığını vurgulayarak, "Bu duygu ve düşüncelerle, sürekli güçlenerek büyüyen, haber ve bilgi akışını sağlamak adına büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren Türk basınının her kademesinde görev yapan değerli basın mensuplarımızın Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice başarılı yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı - Son Dakika

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