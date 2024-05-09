Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Engelliler Haftası için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Engelliler Haftası için mesaj yayımladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Engelliler Haftası için mesaj yayımladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yavuz, mesajında toplumun tüm bireylerin eşit şartlarda desteklemesi gerektiğini vurgulayarak, devletin engelli bireylerin sorunlarına sahip çıktığını belirtti. Ayrıca, Valilik koordinasyonunda yürütülen 'Gönülden Gönüle' projesiyle engelli bireylerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını ifade etti ve Engelliler Haftası'nı kutladı.

09.05.2024 14:59
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartının, tüm bireylerin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında, birbirini anlayarak desteklemesi olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermenin, onlara ulaşarak sorunlarına sahip çıkmanın, devlet ve toplum olarak herkesin en önemli sorumluluğu olduğuna işaret eden Yavuz, devletin, bu kapsamda gerekli çalışmaları yaptığını vurguladı.

Yavuz, Valilik koordinasyonunda yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında toplumun dezavantajlı gruplarını evlerinde ziyaret ettiklerini aktararak, "Proje kapsamına dahil edilen engelli bireylerimizin de isteklerini dinleyip yerinde tespit ettiğimiz ihtiyaçlarınızı da gidermek için gece gündüz demeden çalışmaktayız. Sizlerin mutluluğu bizim de mutluğumuzdur. İmkanlarımız ölçüsünde engelli kardeşlerimizi sevindirmeye, mutlu etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin en önemli duyarlılıklarından biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın daha da artması dileğiyle Engelliler Haftası'nı kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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