Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze\'de 11 aileyi evinde ziyaret etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Gebze'de 11 aileyi evinde ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Gebze ilçesinde şehit ailesi, engelli, yetim ve öksüz, ihtiyaç sahibi 11 haneye ziyarette bulundu.
Vali Yavuz, Gebze'deki programı kapsamında ilk olarak şehit Fatih Duman'ın baba ocağına misafir oldu. Aile üyeleriyle sohbet eden Yavuz, "Vatan, bayrak ve millet sevdası uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri ile kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir." ifadesini kullandı.
Yavuz daha sonra ilçedeki 1 yaşlı, 2 engelli ve 7 ihtiyaç sahibi olmak üzere 10 aileyi daha evlerinde ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordu.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan aileleri dinleyen Vali Yavuz, yapılması gerekenler noktasında talimatlar verdi.
Ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşları da selamlayan Yavuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
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